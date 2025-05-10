Tarsus Kreşi'nde Anneler Günü Kutlaması

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi'ne bağlı Akşemsettin Mahallesi Kreşi'nde eğitim alan minikler, Anneler Günü'nü renkli etkinlikler ile kutladı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bugün burada miniklerimizin renkli gösterileri ve sevgi dolu çalışmaları, sizlere bir teşekkür mahiyetindedir. Her zaman sizlerin yanında olmaya, yaşamınıza değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi Akşemsettin Mahallesi Kreşi öğrencileri önce dans gösterileriyle sahneye çıktı. Ardından gerçekleştirdikleri el boyama atölyesinde hem eğlendi hem de annelerine özel hediyeler hazırladı. Coşku, Garden Koala Çiçek Serası'nda da devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Tarsus Kent Konseyi Yönetim Kurulu iş birliği ile düzenlenen buluşmada kadınlar, rengarenk çiçekler arasında dostluklarını tazeledi. Tarsus'a Değer Katanlar (TADEKA) Ritim Grubu ise enerjik gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

"Yaşamınıza değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz"

Annelerin, toplumun en kıymetli değeri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Bugün burada miniklerimizin renkli gösterileri ve sevgi dolu çalışmaları, sizlere bir teşekkür mahiyetindedir. Ayrıca evlerinden çıkma imkanı bulamayan kadınlarımızı da aramızda görmek, hepimiz için umut verici. Her zaman sizlerin yanında olmaya, yaşamınıza değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.