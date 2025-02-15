Tarsus'ta Ramazan Denetimleri Sıklaştı

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Hijyen kurallarına uymayan, fahiş fiyat uygulayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere kesinlikle gereken işlemi uygulayacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerden kasaplara, fırınlardan alışveriş merkezlerine kadar geniş kapsamlı bir denetime çıktı. Denetimlerde işletmelerdeki hijyen koşulları, son kullanma tarihleri, ürün etiketleri ve fiyatlandırmalar detaylı şekilde incelendi. Özellikle fahiş fiyat uygulamaları, eksik gramaj ve raf-kasa fiyat farklılıklarına karşı titiz bir çalışma yürütüldü. Denetimlerde ihlal tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulanarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi.

Başkan Ali Boltaç, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç sağlayanlara karşı sert önlemler almaya devam edeceklerini aktararak, "Ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz kararlılıkla sürecek. Halkımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Hijyen kurallarına uymayan, fahiş fiyat uygulayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere kesinlikle gereken işlemi uygulayacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar, karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu belediyenin Alo 153 ihbar hattına bildirerek denetim süreçlerine katkıda bulunabilecek. Alo 153 ihbar hattı da 7/24 halkın hizmetinde olacak.