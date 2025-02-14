Tarsus Üniversitesinde görev yapan personellere yangına müdahale eğitimi verildi.
İtfaiye ekipleri, üniversitede gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak personellere yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangın sonrası tahliye konuları anlatıldı.
Daha sonra personellerin katılımıyla üniversite bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta senaryo gereği ahşap bir parçada çıkan yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tarsus Üniversitesi'nde Yangın Eğitimi - Son Dakika
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