Taşıt Kredisi Vade Sınırları Güncellendi - Son Dakika
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Taşıt Kredisi Vade Sınırları Güncellendi

Yeni düzenlemeye göre 2.5 milyon TL altındaki taşıt kredileri 48 ay vade ile verilecek.

12.03.2025 15:46
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(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredi vade sınırlarına ilişkin yapılan değişiklikleri paylaştı. Buna göre, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikle ilgili yapılan düzenlemeyi paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12'nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için?

a) Kredi Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının? Nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, Nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, Nihai fatura değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, Nihai fatura değeri altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında? Nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına, Nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına, Nihai fatura değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına, Nihai fatura değeri altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına, Nihai fatura değeri yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

2) Bu Karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanmasına,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşıt Kredisi Vade Sınırları Güncellendi - Son Dakika

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