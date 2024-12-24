Taşkın Araştırmaları Eğitimi Başladı

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Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik "Taşkın Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanımı Eğitimi" projesi başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır'ın yürütücülüğünde kentte bir otelde düzenlenen eğitim, 4 gün sürecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen projede, OMÜ ile Samsun, Gümüşhane ve Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinden 8 akademisyen yer aldı.

Akademisyenler, 16 farklı üniversiteden 20 yüksek lisans ve doktora öğrencisine "Taşkın Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanımı Eğitimi" projesi kapsamında eğitimler verecek.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır, yaptığı konuşmada, taşkın bilgi sistemleri, modelleri ve oluşum süreçlerinin lisans ve doktora öğrencilerine anlatılacağını söyledi.

Proje kapsamında, ülkenin en büyük sorunlarından afet ile bunların başında gelen taşkın ve sellerin oluşumunun ele alındığını belirten Bahadır, bunların ortaya çıkardığı zararlar, taşkınların önceden nasıl önlenebileceği, hangi önlemlerin alınması gerektiği, bunların coğrafi bilgi sistemi tabanında yani bilgisayar modellemeleriyle nasıl yapılacağı gibi konularda öğrencilere bilgi verileceğini kaydetti.

Bahadır, Türkiye'de Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgenin taşkınlarla mücadele ettiğini, birçok resmi kurum ve kuruluşun bu konu üzerinde çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Biz de bunu daha bilimsel tabanda nasıl ele alabiliriz ve daha neler yapabiliriz, bu konuda bir yelpaze oluşturmak istedik." diye konuştu.

Eğitimin ilk gününde, Doç. Dr. Bahadır "Uygulamalı Jeomorfoloji Yaklaşımıyla Doğal Afet ve İnsan İlişkileri", Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek "Arazi Kullanımının Taşkın Oluşumuna Etkileri", OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun "Akarsu Havzası Yönetiminde Arazi Çalışmaları", OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar "Arazi Çalışmalarında İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı", Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Özşahin "Taşkın Araştırmalarında Kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri" konularında sunum yaptı.