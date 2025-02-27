Taşköprü'de Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye ekipleri ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, ramazanın yaklaşmasıyla ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak için çalıştıklarını belirterek, "İlçemizdeki tüm camilerimizi titizlikle temizliyoruz. Ekiplerimiz, cemaatimizin daha hijyenik ve nezih bir ortamda ibadet edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmamız devam edecek. Bu mübarek ayın birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.