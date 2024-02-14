Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 3 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

14.02.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement