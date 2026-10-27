Taşköprü'de yağışa rağmen sarımsak, pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Taşköprü'de yağışa rağmen sarımsak, pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşköprü\'de yağışa rağmen sarımsak, pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her salı kurulan Sarımsak Pazarı'nda dünyaca ünlü sarımsak, ebat ve kalitesine göre 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor. Yağışlı havaya rağmen üreticiler ürünlerini traktörlerle pazara getirip satışa sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta salı günleri kurulan Sarımsak Pazarı'nda, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de, yağışlı havaya rağmen üreticiler ürünlerini traktörlerle pazara getirerek satışa sundu.

Her hafta salı günleri üretici ve alıcıları bir araya getiren Sarımsak Pazarı'nda, ürünlerin büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

Pazarda sarımsaklar ebatına göre 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: AA
KastamonuTaşköprüEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 15:40:34. #7.13#
SON DAKİKA: Taşköprü'de yağışa rağmen sarımsak, pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei