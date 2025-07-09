Taşköprü\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter desteğiyle de yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 6 dekar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.
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