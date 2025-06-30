Taşlı Saldırgan Bakırköy\'de Yakalandı

Doğan Can CESUR/ -BAKIRKÖY'de Mehmet Ö.(43), caddedeki çok sayıda iş yeri ve bankanın camlarına taş fırlatarak zarar verdi. Gözaltına alınan şüphelinin taşlı saldırıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Ö., kıyafetsiz olarak geldiği caddedeki 8 iş yeri ve bankanın camlarına taş fırlatarak hasar verdi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Mehmet Ö.'nün geçtiğimiz haftada yaklaşık 20 iş yerine aynı şekilde zarar verdiğini belirledi. Saldırıları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.