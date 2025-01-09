Tatlı Su Hayvanları Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatlı Su Hayvanları Tehlikede

Bilim insanları, tatlı su hayvanlarının %24'ünün neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti.

09.01.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, tatlı su hayvanlarının yaklaşık dörtte birinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti.

Çeşitli üniversitelerinden bir araya gelen araştırmacılar, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan, nesli kritik seviyede tehlike altında olan ve sadece tatlı su ekosisteminde yaşayan yaklaşık 23 bin 500 balık, yengeç ve yusufçuk gibi hayvan türlerini inceledi.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, su kirliliği, balıkların göç yollarını engelleyen barajların inşası, tarım, iklim değişikliği ve avlanma başta olmak üzere çeşitli etkenlerin neden olduğu tehditlere maruz kalan tatlı su hayvanlarının yaklaşık yüzde 24'ünün tükenme riski altında olduğunu buldu.

Araştırmacılar, tehdit altındaki bu türlerin çoğunlukla Orta Afrika'daki Victoria Gölü, Bolivya ve Peru sınırındaki Titicaca Gölü, Sri Lanka ve Hindistan'ın Batı Ghats çevresindeki tatlı su ekosistemlerinde bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın yazarlarından, İngiltere'deki IUCN'de zoolog olarak görev yapan Catherine Sayer, nehirler, göller, göletler, akarsular, bataklıklar ve sulak alanlar da dahil olmak üzere tatlı su ekosisteminin "gezegen yüzeyinin yüzde 1'inden daha azını kapladığını, ancak hayvan türlerinin yüzde 10'unu içinde barındırdığını" ifade etti.

Sayer, "Çoğu türün nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olan tek bir tehdit yok, birlikte hareket eden birçok tehdit var." dedi.

Brezilya'daki Ceara Federal Üniversitesi'nde biyolog olan araştırmanın yazarlarından Patricia Charvet, nehir ve sulak alanların "etraflarındaki her şeyi yoğunlaştırdığına" dikkati çekerek, "Eğer asit veya petrol sızıntısı gibi bir durum yaşanırsa, tüm bir tür tehdit altında kalabilir. Bu hayvanların gidebileceği başka bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Araştırmada yer almayan Duke Üniversitesi ekolojisti Stuart Pimm ise bu çalışmayı "uzun zamandır beklenen, son derece önemli bir makale" olarak nitelendirdi.

Bulguları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, "bilim insanlarının tatlı su türlerine yönelik küresel riski analiz ettikleri ilk çalışma" olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatlı Su Hayvanları Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tatlı Su Hayvanları Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.