Tay 2: Ebabil Takımı Bugün Yayında

Genç ve hırslı bir at olan "Tay"ın ebabillerle yolculuğa çıkmasını konu alan TRT ortak yapımı "Tay 2: Ebabil Takımı" bugün saat 20.00'de TRT 1'de yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk filmiyle izleyicilerin beğenisini toplayan serinin ikinci filmi "Tay 2: Ebabil Takımı", ulak atı olmaya çalışan "Tay"ın hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan'ın yazdığı, cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerleri ele alan film, televizyonda ilk kez bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Filmin konusu şöyle:

"Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eder. Bu serüven, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlar. Annesi Şiraz ile yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları kötü adamlar, Tay'ın cesaretini ve kararlılığını pekiştirir. Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı ve komik durumlar içinde bulur."