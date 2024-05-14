Tayland, Çin\'e Durian İhracatında Lider Konumda

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CHANTHABURİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'daki işçiler, meyve bahçelerinde ve işleme fabrikalarında devam eden durian hasadı ve paketlemesi nedeniyle hareketli günler geçiriyor. Dünyanın en büyük durian üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak bilinen Tayland'da, bu mevsimde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

2023 yılında Çin'in ithal ettiği 1,426 milyon ton taze durianın 929.000 tonu Tayland'dan geldi. Bu veri, Çin'in toplam taze durian ithalatının yüzde 65,15'ini oluşturdu.