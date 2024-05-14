Tayland, Çin'e Durian İhracatında Lider Konumda - Son Dakika
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Tayland, Çin'e Durian İhracatında Lider Konumda

Tayland, Çin\'e Durian İhracatında Lider Konumda

Tayland, dünyanın en büyük durian üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak bilinmektedir. Çin'in 2023 yılında ithal ettiği 1,426 milyon ton taze durianın 929.000 tonu Tayland'dan gelmiştir. Bu da Çin'in toplam taze durian ithalatının yüzde 65,15'ini oluşturmaktadır. Tayland'daki işçiler, durian hasadı ve paketlemesi nedeniyle yoğun bir çalışma temposu içerisindedir.

14.05.2024 17:09
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CHANTHABURİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'daki işçiler, meyve bahçelerinde ve işleme fabrikalarında devam eden durian hasadı ve paketlemesi nedeniyle hareketli günler geçiriyor. Dünyanın en büyük durian üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak bilinen Tayland'da, bu mevsimde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

2023 yılında Çin'in ithal ettiği 1,426 milyon ton taze durianın 929.000 tonu Tayland'dan geldi. Bu veri, Çin'in toplam taze durian ithalatının yüzde 65,15'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

Tayland, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland, Çin'e Durian İhracatında Lider Konumda - Son Dakika

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