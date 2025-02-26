Tayland'da Otobüs Kazası: 18 Ölü

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BANGKOK, 26 Şubat (Xinhua) -- Tayland'ın doğusundaki Prachinburi eyaletinde iki katlı bir otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Eyaletin halkla ilişkiler ofisinden yapılan açıklamada içinde 49 kişi bulunan otobüsün bir eğitim turu sırasında yokuş aşağı bir yolda kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi.

Eyaletin yol güvenliği merkezi, otobüsün çarşamba günü sabah 3.00 sularında devrildiğini ve yolculardan 16'sının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel medyanın polisin verdiği bilgilere dayandırdığı haberlerde kazanın yolda kazaların yoğun olarak yaşandığı ve ilk incelemelere göre kazanın fren sistemi arızasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.