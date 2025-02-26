Tayland'da Otobüs Kazası: 18 Ölü

Güncel

BANGKOK, 26 Şubat (Xinhua) -- Tayland'ın doğusundaki Prachinburi eyaletinde meydana gelen kazada devrilen otobüs, 26 Şubat 2025.

Tayland'ın doğusundaki Prachinburi eyaletinde iki katlı bir otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Eyaletin halkla ilişkiler ofisinden yapılan açıklamada, içinde 49 kişi bulunan otobüsün bir eğitim turu sırasında yokuş aşağı bir yolda kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. (Fotoğraf: Xinhua)