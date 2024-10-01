Tayland'da Otobüs Yangını: 25 Ölü

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Tayland'da 38 öğrenci ve 6 öğretmeni taşıyan otobüsün alev alması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengki, yaptığı açıklamada, okul gezisi için Uthai Thani bölgesinden hareket eden ve 44 yolcuyu taşıyan otobüsün yolda alev aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otobüsün alevler içinde kaldığı görüldü.

Olay yerinde bulunan arama kurtarma görevlisinin değerlendirmesine göre yangın, otobüsün lastiklerinden birinin patlaması sonrası aracın bariyerlere sürtmesiyle başladı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bir anne olarak olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilisi Sillakhom Iemwon, yaptığı açıklamada, otobüsün alev alması sonucu 22'si öğrenci 3'ü öğretmen toplam 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sillakhom, 19 yaralanın derhal yakındaki hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Otobüsün ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıdığını aktaran Sillakhom, telefonu kapalı olan otobüs şoförünün olay yerinde bulunamadığını ve arandığını belirtti.