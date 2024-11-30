Tayland'da Sel Felaketi: 9 Ölü

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Tayland'da aşırı yağışların neden olduğu sellerde, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi de sellerden olumsuz etkilendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tayland'daki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin 8 bölgesini etkileyen söz konusu yağışların sebep olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

Ayrıca sellerden yaklaşık 553 hanenin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Tayland Meteoroloji Dairesi, söz konusu yağışların ülkenin güney bölgelerinde gelecek hafta da devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Tayland'ın komşularından Malezya'da ise etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirmiş, 80 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.