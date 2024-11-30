Tayland'da Sel Felaketi: 9 Ölü - Son Dakika
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Tayland'da Sel Felaketi: 9 Ölü

Tayland'daki selde can kaybı 9'a yükselirken, 553 bin hane etkilendi, 13 bin kişi evini terk etti.

30.11.2024 19:02
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- Tayland'daki selde can kaybı 9'a yükseldi

BANGKOK - Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Tayland'ın güneyinde son günlerde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı selde bilanço artıyor. Tayland Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "8 eyalette meydana gelen sel felaketi 553 bin 921 haneyi etkiledi ve 9 kişinin ölümüne yol açtı" ifadeleri kullanıldı. 13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, okullarda ve tapınaklarda geçici barınma merkezleri kurulduğu belirtildi. Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde daha yoğun yağış beklendiğini aktarırken, ani sel uyarısında bulundu.

Komşu Malezya'da da muson yağışlarının beraberinde getirdiği sellerde 3 kişi hayatını kaybederken, 122 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kaynak: İHA

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