Tayland-Kamboçya Sınır Çatışması - Son Dakika
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Tayland-Kamboçya Sınır Çatışması

24.07.2025 17:45
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Tayland ile Kamboçya arasındaki sınırda çıkan çatışmada 12 ölü, 14 yaralı var.

Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmada, ?ilk belirlemelere göre, Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), ilk ateşi Kamboçya askerlerinin açtığını belirtti.

Tayland Sağlık Bakanlığı, saldırılarda, ülkenin Sisaket eyaletinde 1'i askeri personel 9, Surin eyaletinde 2, Ubon Ratchathani eyaletinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplamda 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Okullar sığınağa dönüştürülüyor

Tayland Eğitim Bakanlığı, Kamboçya ile yaşanan çatışmaların ardından sınır bölgelerindeki okulların geçici olarak kapatılması talimatı verdi.

Bangkok merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer, yerleşim bölgelerine roket atılmasının ardından Surin, Sisaket ve Buriram'da 582 okulun kapatıldığını belirtti.

Tehlikeli bölgelerin dışındaki bazı okulların da geçici sığınak olarak kullanıldığı aktarıldı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, çatışmanın en az 6 farklı sınır noktasında sürdüğünü bildirdi.

Bangkok yönetimi, Kamboçya'yı Phanom Dong Rak Hastanesi de dahil, sivil bölgelere saldırmakla suçlarken, sınır hattındaki köylerden 30 ila 40 bin civarı kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Tayland, 6 "F-16" ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını ifade ederken, Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği de vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Taylandlı bir asker, dün sınır bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanmıştı.

?Kamboçya, Tayland'ı suçladı

Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland birliklerinin ilk ateşi açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini açıkladı.

Bakanlık, Tayland'ın, Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bomba attığını bildirdi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Tayland'ı, Ta Muen Thom ve Ta Krabey tapınaklarına saldırmakla suçladı.

Hun Manet, "Kamboçya her zaman barışçıl çözümlerden yana olmuştur. Ancak bu durumda silahlı saldırıya silahla karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

BM'ye çağrı

Hun Manet, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Pakistan'ın Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed'e gönderdiği mektupta "acil toplantı" talebinde bulundu.

Hun Manet, mektubunda, "Bölgede barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden Tayland'ın son dönemdeki son derece ağır saldırılarını göz önünde bulundurarak, Tayland'ın saldırganlığını durdurmak için Güvenlik Konseyi'ni acil bir toplantıya çağırmanızı içtenlikle rica ediyorum." ifadesini kullandı

Kamboçya tarafından ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kamboçya Savunma Bakanlığından açıklama

Yerel gazete Khmer Times'ın haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata düzenlediği basın toplantısında, "egemen toprakları" geri aldıklarını söyledi.

Kamboçya ordusunun, sınırdaki Ta Krabey Tapınağı ile Mom Bei bölgesini ele geçirdiğini savunan Socheata, "Güçlü ve kararlı mücadelemiz sonrası Ta Krabey Tapınağı ile Mom Bei bölgesini ele geçirdik. Buralar bizim egemen topraklarımızdır." ifadesini kullandı.

Tayland, Kamboçya'nın saldırılarını kınadı

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura yaptığı açıklamada, Kamboçya'nın saldırılarını sert şekilde kınadı.

Tayland'ın söz konusu gelişmeler üzerine Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyuran Balankura, ülkesinin uluslararası normlara ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilkelerine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Balankura, gelişmeleri ele almak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplanacağını ve görüşme kapsamında diplomasi, güvenlik ile sınır yönetimi alanlarında atılacak ilave adımların ele alınacağını belirtti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Kamboçya, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

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