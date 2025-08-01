Tayland, Kamboçyalı Askerleri İade Etti

Tayland, tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmalar sırasında esir alınan iki Kamboçyalı askeri ülkesine iade etti.

Kamboçya Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland'ın, esir aldığı 20 askerden ikisini Kamboçya'nın Oddar Meanchey eyaletindeki O Smach Uluslararası Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geri kalan askeri personel ile Tayland'ın elinde bulunan diğer Kamboçya güvenlik güçleri derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata ise daha önce yaptığı açıklamada, Tayland tarafından esir alınan bir askerin cenazesinin teslim alındığını da belirtmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise dün, Tayland ordusu tarafından esir alınan 20 askerinin serbest bırakılması için Malezya'dan yardım talebinde bulunmuştu.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.