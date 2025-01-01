Tayland Yeni Yıla Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika
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Tayland Yeni Yıla Havai Fişeklerle Girdi

Tayland, Bangkok'ta havai fişek ve konserlerle yeni yılı coşkuyla kutladı.

01.01.2025 00:01
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- Tayland yeni yıla 'merhaba' dedi

BANGKOK - Güney Asya ülkesi Tayland, yeni yıla havai fişekler gösterileriyle 'merhaba' dedi.

Tayland, yeni yıla görkemli şekilde 'merhaba' dedi. Başkent Bangkok'un geleneksel kutlama alanlarından Iconsiam, Central World ve Wat Arun'da gerçekleşen etkinliklerde, halk ve turistler yeni yılın gelişini renkli şekilde kutladı.

Dünyaca ünlü k-pop yıldızı Lalisa'nın sahne aldığı Iconsiam'da toplanan büyük kalabalık, yeni yıla dans ve müzik gösterileriyle girdi. İlk kez kendi ülkesinde solo konser veren ünlü sanatçı Taylandlılardan yoğun ilgi gördü.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise Bangkok'un Chao Phraya Nehri'nden fırlatılan binlerce havai fişek, başkentin gökyüzünü renklendirdi. Bangkok Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu yıl başkentte gerçekleşen gösterilerde kullanılan havai fişeklerin doğa dostu olduğu açıklandı.

Öte yandan Tayland'ın Güney bölgelerinde ise yeni yıl kutlamaları sahil bölgelerinde ve halk plajlarında yapıldı. Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde olduğu güney bölgelerde yerel halk ve yabancı turistler, plajlara kurulan kutlama alanlarında yeni yıla girdi.

Kaynak: İHA

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