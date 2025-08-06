Tayvan, ABD'den Kamikaze Dronları Aldı

Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan, ABD'den satın alınan "Altius-600M" kamikaze dronlarının ilk partisinin teslim alındığını bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Tayvan Savunma Bakanı Ku Li-Hsiung, dün, ABD'den satın alınan dronlara ilişkin açıklama yaptı.

"Altius-600M" kamikaze dronlarının üreticisi ABD'li savunma teknolojisi şirketi Anduril'in kurucusu Palmer Luckey ile görüştüğünü belirten Ku, söz konusu dronların ilk partisinin 4 Ağustos'ta teslim alındığını bildirdi.

Bakan Ku, "mevcut tehdit ortamını" gerekçe göstererek, Tayvan'ın dronların tedarikini sürdüreceğini vurguladı.

Tayvan makamları Ocak 2023'te, artan savunma tehditlerine karşı 3 bin yeni drondan oluşan bir filo kurulmasının planlandığını bildirmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.