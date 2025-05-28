Tayvan Çevresinde Çin Askeri Hava Araçları ve Gemiler Tespit Edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 31 askeri hava aracı ve 10 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 31 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 22'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.