Tayvan, Çin'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Tayvan, Çin'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiğini açıkladı

Tayvan, Çin\'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiğini açıkladı

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı'nda bulunan hava ve deniz hattını aşarak Tayvan'ın etki alanına giren 17 Çin askeri hava aracının tespit edildiğini duyurdu. Bu araçlar arasında savaş uçakları, erken uyarı uçakları ve dronlar bulunuyor. Tayvan'ın kuzey ve güney ucuna yaklaşan hava araçları, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı lideri Lai Ching-te'nin yemin töreni öncesindeki askeri hareketlilikle ilişkilendiriliyor.

03.05.2024 19:23
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Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 17'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 26 askeri hava aracından 17'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Aralarında Rus yapımı Su-30 savaş uçakları ile KJ-500 tipi erken uyarı uçakları ile dronların olduğu hava araçlarının savaş gemileriyle "müşterek muharebe hazırlık devriyesi" yaptıkları aktarıldı.

Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 41 deniz mili (75,9 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 48 deniz mili (88,8 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

Lai'nin yemin töreni öncesinde askeri hareketlilik arttı

Uçuşların ve diğer askeri hareketliliğin, Ada'da ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreni öncesinde yoğunlaşması dikkati çekti.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA

Tayvan, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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