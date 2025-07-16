Tayvan'da Askeri Tatbikat

Tayvan'da askeri güçler, başkent Taipei'deki bir havalimanına yönelik hava saldırısı senaryosunu canlandıran savunma tatbikatı düzenledi.

Taipei merkezli ve Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Haber Ajansına (MNA) göre, Tayvan'daki yıllık "Han Kuang" askeri tatbikatı sürüyor.

Askeri güçler, 9-19 Temmuz arasındaki tatbikat kapsamında, başkentteki Songshan havalimanına saldırı simülasyonuna katıldı.

Helikopterle saldırı senaryosuna göre, tatbikata katılan hava kuvvetleri, askeri polis ve deniz piyadeleri hava yoluyla alana indirildi.

İniş alanı sis perdesiyle kapatıldı, uçaksavarlar konuşlandırıldı, hava hedeflerine omuzdan FIM-92 Stinger füzeleri ateşlendi.

ABD yapımı silah sistemlerinin denendiği tatbikata, zırhlı araçlar ve topçu birliklerini de destek sağladı.

Tayvan'daki durum

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.