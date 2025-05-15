Tayvan'da Çin Askeri Hareketliliği Artıyor - Son Dakika
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Tayvan'da Çin Askeri Hareketliliği Artıyor

Tayvan, Çin'in savaş uçaklarının ve gemilerinin artan hareketliliğinden endişeli.

15.05.2025 12:38
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da amfibi savunma tatbikatı düzenlenen günlerde Ada çevresinde askeri hareketliliğin arttığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, son 4 günde yaptığı açıklamalarda, Çin savaş uçaklarının Ada çevresinde toplam 131 sorti yaptığını, ayrıca toplam 39 gemi devriyesinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamalarda, Çin savaş uçaklarının 90 sortide Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu ifade edildi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri Çin ordusunun nisan başında düzenlediği, Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikattan bu yana Ada çevresinde görülen en yoğun askeri hareketlilik oldu.

Tayvan ordusu, bir amfibi hücum harekatına karşı koymak üzere TOW2A füzelerinin yanı sıra karadan havaya füze sistemi Land Sword II sistemleriyle atışlar yapmış, ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) ilk kez test etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da Çin Askeri Hareketliliği Artıyor - Son Dakika

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