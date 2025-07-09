Tayvan'da 'Han Kuang' Tatbikatı Başladı

Tayvan'da, her yıl düzenlenen "Han Kuang" adlı askeri tatbikatın başladığı ve bu yıl 10 gün süreceği belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yapılan "Han Kuang" tatbikatının başladığı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl 10 gün sürecek tatbikatta Çin Sahil Güvenlik ekiplerine karşılık verilmesine yönelik eğitimler yapılacağı ifade edildi.

Şimdiye kadarki en uzun sürecek "Han Kuang" tatbikatında, Çin'in çıkarma yapabileceği olası noktaların güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, gerçekçi şartlarda eğitimler yapılacağı aktarıldı.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada tatbikata tepki gösterildi.

Açıklamada, Tayvan'ın tatbikatının "blöf ve kendi kendini aldatma numarası" olduğu savunularak, "zorla bağımsızlık arayışının çıkmaz yol olduğu" ifade edildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.