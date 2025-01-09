Tayvan'dan Deniz Tatbikatı

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Tayvan, Pekin ile gerilimlerin arttığı dönemde olası bir Çin saldırısına karşı deniz tatbikatı düzenledi.

Tayvan basınındaki haberlere göre, Tayvan donanması, "saldırgan Çin donanmasının geri püskürtülmesini" simüle eden bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, "Kuang Hua VI" sınıfı füze botları, "Tuo Chiang" sınıfı korvetler ve "Da Wu" sınıfı kurtarma römorkörü yer aldı.

Tayvan'ın en büyük limanı ve uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kaohsiung açıklarındaki tatbikat, Çin'den gelebilecek bir işgali caydırmak amacıyla çok katmanlı bir stratejinin parçası olarak gerçekleştirildi.

Kaohsiung Limanı'nın, Çin kuvvetlerinin Tayvan'a çıkarma başlatması durumunda ikmal açısından kritik bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Tayvan, Çin'den çevresindeki sularda askeri faaliyetlerini durdurmasını isterken, bu faaliyetlerin boğaz bölgesinde barış ve istikrarı zedelediğini ve uluslararası deniz taşımacılığını aksattığını vurguluyor.

Çin, Tayvan'ın işgalcilere karşı koyma kararlılığı ve kapasitelerini test etmek için rutin olarak bölgeye gemi ve uçak gönderiyor. Bu durum Tayvan'ın, savaş uçaklarını havalandırmasına ve füze sistemlerini etkinleştirmesine neden oluyor.

Pekin yönetiminin "Tek Çin" ilkesi

Çin'in kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana fiili bağımsızlığa sahiptir. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık, iç savaşın ardından ortaya çıkmış ve hala devam etmektedir.

Pekin, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.