Tayvan'dan İçerik Üreticilerine Uyarı - Son Dakika
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Tayvan'dan İçerik Üreticilerine Uyarı

Tayvan, içerik üreticilerini Çin ile işbirliğine karşı ulusal güvenlik yasalarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

08.12.2024 20:16
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, internette geniş izleyici kitlesine sahip içerik üreticilerine, Çin bağlantılı işbirliklerinde propaganda faaliyetlerine alet olma ihtimaline karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Anakara İlişkileri Konseyi, yaptığı açıklamada, propaganda faaliyeti için Çin'den fon veya talimat almanın ulusal güvenlikle ilgili yasaları ihlal edebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Yabancı Sızmaları Önleme Yasası kapsamında sosyal düzeni bozmaya, yanlış bilgi yaymaya ve seçimlere müdahale etmeye yönelik faaliyetler için düşman yabancı güçlerden talimat, komisyon ve fon almak yasaktır." ifadesine yer verildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Tayvan otoritelerinin onayı dışında işbirliği yapmanın yasa dışı olduğu hatırlatılan açıklamada, internet fenomenlerinin, ÇKP'nin Tayvan'a yönelik "bilişsel savaş" faaliyetinin önemli bir parçası olduğu ve bu tehdidin ciddiye alınması gerektiği vurgulandı.

Kültür Bakanı Lee Yuan da Tayvan halkının zor kazanılmış ifade özgürlüğünün değerini bilmesi gerektiğine işaret ederek, bakanlığının ifade özgürlüğünü kısıtlamayı istemeyeceğini ancak bir internet fenomeni, Tayvan-Çin ilişkilerini düzenleyen kanunlara aykırı beyanlarda bulunursa bu konuda ne yapılması gerektiğini Anakara İlişkileri Konseyi ile tartışacaklarını belirtti.

YouTube'da yayınlanan bir video konuyu gündeme getirdi

Çin'in Tayvan ile bağlantılı internette etki faaliyetlerinde bulunduğu iddiası, Pa Chiung adlı Tayvanlı bir YouTube fenomeninin 6 Aralık'ta yayınladığı video ile gündeme geldi.

Tayvanlı Chen Po-yuan ile yapılan bir röportaja yer verilen videoda, Chen, müziğini Çin ana karasında tanıtmak için Çinli ajanslarla çalışırken propaganda faaliyetleri için araç olarak kullanıldığı fark ettiğini anlatıyor.

Videoda Pa, ayrıca Çin yanlısı bir sosyal medya içerik üreticisi gibi davranarak Çin'deki bir medya organının editörü olduğu iddia edilen kişiyle telefonda konuşuyor. Söz konusu kişi Chen'e işbirliği halinde kendisine "kaynak sağlayabileceklerini" ifade ederken YouTube'da 1,25 milyon takipçisi olan bir başka Tayvanlı fenomeni örnek gösteriyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA

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