Tayvan'dan Meta'ya 15 Milyon Dolarlık Ceza

Tayvan Dijital İşler Bakanlığının (MODA), reklam verenlere ait bilgilerin şeffaf olmaması nedeniyle Meta'yı 15 milyon Tayvan doları (yaklaşık 515 bin dolar) para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Taiwan News sitesinin haberine göre, MODA, Meta'nın çevrim içi reklam platformlarının, reklamları kimin verdiğini veya finanse ettiğini açık şekilde belirtmesini şart koşan yasaları ihlal ettiğini belirtti.

MODA, son dönemde yaşanan 23 olayda reklam veren bilgilerinin eksik veya yetersiz sunulduğu gerekçesiyle Meta'ya yaklaşık 15 milyon Tayvan doları para cezası kesti.

Sorunları gidermesi için Meta'ya 30 gün süre tanıyan MODA, bu sürede gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda yeni cezaların gündeme gelebileceğini kaydetti.

Meta tarafından yapılan açıklamada ise 2024'ten bu yana doğrulama olmadan reklam yayınlanmasına izin verilmediği belirtilerek, geçen yıl 146 binden fazla reklam hesabı ile 1,6 milyon sahte reklamın platformlardan kaldırıldığı vurgulandı.

Meta, mayısta Tayvan'da aynı gerekçeyle 1 milyon Tayvan doları (yaklaşık 35 bin dolar) para cezası almıştı.