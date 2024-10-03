Tayvan Hastanesinde Yangın: 8 Ölü

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Tayvan'ın güneyindeki Pingtung ilinde bir hastanede çıkan yangında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Donggang ilçesindeki Antai Tian-Sheng Memorial Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 8 hasta hayatını kaybetti, bir hasta ve bir hastane görevlisinin kayıp olduğu kaydedildi.

Yangının çıktığı bölümde kalan 323 hasta kurtarılarak başka hastanelere sevk edilirken kayıp hastayı ve hastane görevlisini arama çalışmaları sürüyor.