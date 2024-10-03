Tayvan Hastanesinde Yangın: 8 Ölü

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TAİPEİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Taiwan'ın güneyindeki Pingtung ilçesinde bulunan bir hastanede çıkan yangında sekiz kişi hayatını kaybetti.

Taiwan basınında çıkan haberlere göre İlçe yönetimi, Perşembe sabahı çıkan yangının ardından ikisi kadın olmak üzere sekiz kişinin yangın alanından çıkarıldıktan sonra hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini, yapılan tüm hayata döndürme çabalarına rağmen yerel saatle 13.00 itibarıyla ölü ilan edildiklerini belirtti.

Yerel itfaiye teşkilatı, yerel saatle 07.41'de Antai Tian-sheng Memorial Hastanesi'ndeki bir binadan yoğun duman yayıldığı ihbarını aldı.

Hastanenin Onursal Dekanı Su Ching-chyuan, basına yaptığı açıklamada, yangının hastane binasının makine dairesindeki bir hava kompresörünün yanmasından kaynaklandığını, yangından etkilenenlerin çoğunun hastanede yatan yaşlı hastalar olduğunu belirtti.

Olay yerindeki kurtarma personeli yerel medyaya yangının kontrol altına alındığını bildirdi.