Tayvan Hastanesinde Yangın: 9 Ölü

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Tayvan'ın güneyindeki Pingtung ilinde bir hastanede çıkan yangında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Donggang ilçesindeki Antai Tian-Sheng Memorial Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Hastanenin D Blok binasında 2. kattaki makine dairesinde başladığı belirtilen yangında 8 hasta ve bir hastane görevlisi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altın alırken yangının çıktığı blokta yatan 323 hasta kurtarılarak başka hastanelere sevk edildi.

Kayıp olduğu sanılan bir hastanın ise kendi çabasıyla dışarı çıktığı anlaşıldı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken makine dairesindeki cihazlarda veya elektrik aksamında meydana gelen bir arızanın yangını tetiklediği tahmin ediliyor.