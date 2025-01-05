TBMM'de DEM Parti Heyeti Ziyaretleri - Son Dakika
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TBMM'de DEM Parti Heyeti Ziyaretleri

TBMM'de DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve CHP ile görüşecek. Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşülecek.

05.01.2025 11:18
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(TBMM) - TBMM'de bu hafta gündem, DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri olacak. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret edecek. Heyetin CHP ile de görüşmesi bekleniyor, ancak görüşmenin tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TBMM'yi bu hafta da yoğun bir gündem bekliyor. Geçen hafta perşembe günü  TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüşen DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri bu hafta da sürecek. Heyet, yarın saat 13.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret edecek. Heyetin CHP'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Ancak CHP ziyaretinin tarih ve saatine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TBMM Genel Kurulu'nda ise bu hafta Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşmelerine başlanacak. Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademi'ye atanabilmesini sağlayan teklifle ayrıca Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Ayrıca hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak. Komisyonda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Güneş Okuyucu Ergün ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de DEM Parti Heyeti Ziyaretleri - Son Dakika

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