TBMM'de Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu Kuruldu

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(ANKARA) - TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin alınan karar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalamalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclis'nde bir araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.