TCMB 2025 Para Politikası Açıklandı - Son Dakika
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TCMB 2025 Para Politikası Açıklandı

TCMB 2025 Para Politikası Açıklandı

TCMB, 2025 yılında 8 toplantı yapacak ve KKM uygulamasını sonlandırmayı planlıyor.

25.12.2024 22:56
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(ANKARA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı 2025 Yılı Para Politikası'na göre Para Politikası Kurulu gelecek yıl 8 toplantı yapacak. Politika metnine göre KKM uygulamasının da sonlandırılması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında izlenecek politikalara ilişkin yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğuna işaret edilen metinde, şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak belirlendi. Para politikası, enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde oluşturulacak. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacak. Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümet'e Açık Mektup yazılacak. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, TCMB'nin temel politika aracı olmayı sürdürecek."

"PPK 2025 yılında  8 toplantı yapacak"

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacağına işaret edilen metinde, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bilgisine yer verildi. Ayrıca metinde, para politikası kararı ile kısa gerekçesinin, İngilizce çevirisi ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te PPK'nin ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özetinin ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde TCMB'nin internet sayfasında yayımlanacağı bildirildi.

TCMB'nin, para politikası iletişimi ile veri paylaşımına, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda devam edeceği belirtilen metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyon bilgilendirme toplantıları sürecek"

"Enflasyon Raporu yılda 4 defa yayımlanacaktır. Para politikası uygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantılarıyla tanıtılmasına devam edilecektir. TCMB'nin faaliyetleri, para politikası uygulamaları ve döneme özgü gelişmeler hakkında Başkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan sunumlar sürdürülecektir. Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından diğer platformlarda yapılan sunum ve konuşmalar iletişim politikasının önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir. TCMB'nin bir diğer önemli iletişim aracı olan Finansal İstikrar Raporu'nun yılda 2 defa yayımlanmasına devam edilecektir. Resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile PPK toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunması amacıyla, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun bir iletişim aracı olarak kullanılması sürdürülecektir.

"KKM uygulamasının sonlandırılma planı"

2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCMB 2025 Para Politikası Açıklandı - Son Dakika

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