TCMB Faiz Oranlarını Düşürdü

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak belirledi.

TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, vadesine en fazla üç ay kalan senetler karşılığında gerçekleştirilecek reeskont işlemlerinde yıllık faiz oranı yüzde 43,25 olarak belirlendi. Avans işlemlerinde ise yıllık faiz oranı yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

28 Aralık 2024'te reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak uygulanıyordu.

Belirlenen yeni faiz oranları, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.