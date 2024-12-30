TDK Bursları Artırıldı: Yüksek Lisans ve Doktora Burslarında Önemli Değişiklik

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TÜRK Dil Kurumu (TDK) tarafından verilen lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı.

TDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüksek lisans bursu 6 bin TL'den 10 bin TL'ye, doktora bursu 9 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak. Lisans bursları ise üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre; 2024 yılında 2 bin 250 ile 6 bin TL ile aralığında iken yapılan artışla birlikte 3 bin 375 ile 9 bin TL aralığında olacak şekilde güncellendi.