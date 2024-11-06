Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı

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YALOVA'da, 12 kişiye senet karşılığı borç para verip, 35 milyon lira değerindeki ev, arsa ve tarlayı zorla üzerlerine aldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 12 kişiye senet karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı iddia edilen E.A. ve K.G. isimli şüphelileri, teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, Çınarcık ilçesindeki adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 60 adet tabanca fişeği, 1 av tüfeği ve 3 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Borç para karşılığında senet imzalattıkları kişilere ait 35 milyon lira değerindeki ev, arsa ve tarlaya zorla üzerlerine aldıkları öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.