Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TOKİ Başkan Yardımcısı Vali Soytürk\'ü ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bir süre sohbet etti.
Soytürk, Yüceer'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.
TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, ziyarette Vali Soytürk'le makamında bir süre görüştü.
Aktürk, TOKİ'nin kentteki çalışmaları hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi.
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Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.
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