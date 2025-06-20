Tekirdağ'da 104 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde 104 bin bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine M.Ş.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 104 bin makaron ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.