Tekirdağ'da 2 Barajın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2 Barajın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ\'da 2 Barajın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ'da 2 barajın yapım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Genel Müdür Mehmet Akif Balta, Tekirdağ'da son 21 yılda 86 tesis ile 7 milyar 389 milyon 194 bin 839 lira yatırım yapıldığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla Tekirdağ'da 37 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığı aktarıldı. Ayrıca, yeni barajların tamamlanmasıyla 19 milyon 810 metreküp su depolanması hedeflendiği belirtildi.

29.04.2024 12:59
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DSİ Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da 2 barajın yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tekirdağ'da 21 yılda 86 tesis ile 7 milyar 389 milyon 194 bin 839 lira yatırım yapıldığını belirtti.

Tekirdağ'da yapılan çalışmalarla 37 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"??????????????Tekirdağ'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 19 Milyon 810 metreküp su depolanmasını hedefliyoruz. Tekirdağ'da 21 yılda 3 baraj, 4 gölet ve 2 yeraltı depolaması inşa ettik. Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Tekirdağ'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 59 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezinde 40 yerleşim yeri ve 61 bin 730 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 7 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyoruz."

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 Barajın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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