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Muratlı'da 2 Evde 1350 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muratlı'da 2 Evde 1350 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arzulu Mahallesi'nde M.Ö'nün sahte içki satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 1350 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve fişek bulundu. Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

Muratlı\'da 2 Evde 1350 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
30.12.2023 - 10:13,
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arzulu Mahallesi'nde M.Ö'nün sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1350 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muratlı'da 2 Evde 1350 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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