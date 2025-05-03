Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

20 yıl ve 15 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

03.05.2025 15:06
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Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

"Hırsızlık" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.O. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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