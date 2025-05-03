Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.
"Hırsızlık" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.O. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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