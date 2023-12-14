Tekirdağ\'da 250 litre sahte içki yakalandı

Tekirdağ'da 250 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Hayrabolu ilçesinde bir evde yapılan aramada, 250 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.