Tekirdağ'da bir tarlada çıkan yangında 30 dekar buğday ekili alan yandı.
Altınova Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 30 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 30 Dekar Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
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