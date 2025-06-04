Tekirdağ'da bir otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bir otomobille etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, durdurdukları otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 525 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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