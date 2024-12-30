Tekirdağ\'da Antik Sütun Başlığı Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Roma dönemine ait antik sütun başlığı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yapıldı.
Ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde T.Y'ye ait evin bahçesinde yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen antik sütun başlığı buldu.
Ev sahibi ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü, sütun başlığı Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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