Tekirdağ\'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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TEKİRDAĞ Valisi Recep Soytürk, yılın son asayiş ve güvenlik toplantısının ardından 2024 yılının son üç ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirip, "2024 yılı boyunca elde edilen bu başarılar, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamını güçlendirmiştir" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, başkanlığında ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı'nın katıldığı toplantının ardından konuşan Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, halkın güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışıldığını söyledi. Soytürk, "Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele gibi temel alanlarda önemli faaliyetler icra edilmiştir. Trafik denetimlerinden uyuşturucu ile mücadeleye, organize suçların önlenmesinden terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede kararlı adımlar atılmıştır" dedi.

'3 BİN 754 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI'

Vali Soytürk, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1022 şahsın ve toplamda 3 bin 754 aranan şahsın yakalandığını ifade etti. 10 kasten öldürme olayında 40 şüphelinin yakalandığını ve 18'inin tutuklandığını belirten Soytürk, 3 bin 424 işletmeye yönelik denetimlerde ruhsat şartlarına uymayan 53 işletmenin kapatıldığını ve toplamda 3 milyon 110 bin 463 lira ceza uygulandığını kaydetti.

'46 TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Terörle mücadele kapsamında 46 operasyon gerçekleştirildiğini zöyleyen Soytürk, " PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlar Tekirdağ'ın güvenliğini daha da güçlendirmiştir" dedi.

'29 BİN 568 UYUŞTURUCU, 61 BİN HAP, 69 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ'

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Vali Soytürk, son 3 ayda 1263 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 1469 şüphelinin yakalandığını belirtti. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 29 bin 568 gram uyuşturucu, 61 bin 926 uyuşturucu hap ve 69 kök Hint kenevirinin yer aldığını ifade etti. Soytürk, "2024 yılı boyunca elde edilen bu başarılar, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamını güçlendirmiştir. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla halkımızın güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,