Tekirdağ'da Ayçiçek Hasat Bayramı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ayçiçek Hasat Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçek Hasat Bayramı etkinliğinde Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, çiftçilerin emeklerini takdir ederek üreticilere bereketli bir hasat diledi.

16.08.2024 19:18
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Tekirdağ'da Hayrabolu Belediyesince "Ayçiçek Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, "32. Ayçiçeği Festivali" kapsamında Çene Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın, önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Ayçiçeğinin Trakya'nın en önemli tarım ürünlerinden olduğunu ifade eden Başoğlu, "Çiftçiler üretmek için, ülke ekonomisine katkı sunmak için yıl boyunca alın teri döküyor. Hasatla birlikte çiftçilerimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alıyor. Bu yıl da üreticilerimiz için bereketli bir hasat olmasını temenni ediyoruz. İlimizde yeni başlayan hasat 1 ay boyunca devam edecek. Bütün çiftçilerimizin yüzünün gülmesini diliyoruz. Çiftçilerimiz fedakarca üretmeye ekonomiye katkı sunmaya devam edecek." dedi.

Başoğlu, ayçiçeğinin bu yıl kuraklıktan etkilendiğini aktararak, üreticilerin her şeye rağmen üretimden vazgeçmediğini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında yapılan çekilişte çiftçilere yerli ayçiçeği ve buğday tohumu ile ayçiçeği yağı hediye edildi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Başoğlu, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ayçiçek Hasat Bayramı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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